Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Von hinten aufgefahren

Werl (ots)

Am Montag, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 33-jährige Werlerin mit ihrem BMW die Unnaer Straße in Richtung Innenstadt. An der Straßeneinmündung Unnaer Straße / Lindenallee zeigte die Ampel Rotlicht, so dass sie hinter den dort bereits wartenden Autos ebenfalls anhielt. Dies erkannte eine 45-jährige Werlerin, die in die gleiche Richtung mit ihrem Audi fuhr, zu spät, so dass sie nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Sie fuhr der BMW-Fahrerin von hinten auf. Durch den Unfall verletzte sich die 33-jährige leicht. Sie wollte sich später selbständig zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus begeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell