Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schwerverletzte Radfahrerin

Bad Sassendorf (ots)

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf befuhr am Montag, gegen 15.25 Uhr, die Gartenstraße in Richtung des Kreisverkehrs Gartenstraße / Zur Wasserfuhr / Spindelpfad / Steinmickerweg. Im Kreisverkehr bemerkte er eine 54-jährige Radfahrerin aus Lippstadt, die zuvor vom Steinmickerweg in den Kreisverkehr einfuhr zu spät, so dass er mir ihr kollidierte. Die Lippstädterin wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Soester Krankenhaus aus mit dem Rettungshubschrauber nach Bochum ins Bergmannsheil geflogen werden musste. (reh)

