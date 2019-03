Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Wagen prallte gegen zwei Bäume

Rüthen (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Rüthen befuhr am Montag, gegen 14.25 Uhr, die Menzeler Straße (L735) von Rüthen aus in Richtung Menzel. Im Bereich mehrerer S-Kurven geriet sie mit ihrem Wagen auf die rechte Bankette. Anschließend verlor sie die Kontrolle über das Auto und prallte gegen zwei Bäume. Die Rüthenerin wurde leichtverletzt in das Lippstädter Krankenhaus gebracht werden, welches sie nach der Untersuchung wieder verlassen konnte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. (reh)

