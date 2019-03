Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Pistole Geld gefordert

Lippstadt (ots)

Ein 19-jähriger Lippstädter ging am Montag, gegen 20.10 Uhr, von der Cappelstraße in Richtung Hospitalstraße. Als er den Parkplatz Cappelstraße / Hospitalstraße überquerte wurde er nach eigenen Angaben von einem Mann angesprochen, der gerade aus einem BMW ausstieg. Dieser lud eine Pistole durch und forderte das Geld des Lippstädters. Der 19-Jährige rannte sofort weg und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige stieg auf der Beifahrerseite ein und der Wagen fuhr in Richtung Bahnhofstraße fort. Der Zeuge vermutete insgesamt drei Personen im Wagen. Da er sich das Autokennzeichen gemerkt hatte, konnten Polizeibeamte den Wagen in Rietberg anhalten und die drei Insassen vorläufig festnehmen. Sie wurden der Wache Lippstadt zugeführt. Der Wagen wurde nach Durchsuchung sichergestellt. Eine Pistole konnte bislang nicht aufgefunden werden. Zwei der Festgenommenen führten jedoch Marihuana mit sich. Die drei Tatverdächtigen geben zwar zu, an der Örtlichkeit gewesen zu sein, bestreiten jedoch den versuchten, bewaffneten Raubversuch begangen zu haben. Die 17 - 20 Jahre alten Rietberger wurden nach der Vernehmung wieder entlassen. Der Jugendliche wurde dem Elternhaus zugeführt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell