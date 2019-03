Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - sinnlose Zerstörungswut

Warstein (ots)

An der Grundschule in Warstein-Sichtigvor im Ordensritterweg zerstörten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen eine Wandleuchte und einen Aschenbecher. In dem dort angebrachten Schlüsseltresor wurde ein Fremdkörper eingeführt, so dass sich der Schlüssel nicht mehr einführen lässt. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0290291000 zu melden. (reh)

