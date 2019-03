Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit dem Auto über den Sportplatz gefahren

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Sonntagmorgen, befuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen über die Rasenfläche des Sportplatzes in Müllingsen an der Bördenstraße. Augenscheinlich driftete er mit dem Auto über die Rasenfläche und beschädigte diese. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292191000 zu melden. (reh)

