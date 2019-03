Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tresor aufgeflext

Lippstadt (ots)

Am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 7.25 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Schnellrestaurants an der Erwitter Straße auf. Anschließend gelangten sie zu dem dort befindlichen Tresor, welcher durch sie aufgeflext wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss noch geklärt werden, ob die Täter etwas entwendet haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0294191000 zu melden. (reh)

