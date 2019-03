Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht auf der Borg

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag parkte ein blauer Mercedes in der Straße Auf der Borg in Soest. Als der Fahrzeugführer zu seinem Wagen wieder zurückkehrte stellte er einen vermutlichen Parkrempler fest. Der Schaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sie der Unfallverursacher. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292191000 zu melden. (reh)

