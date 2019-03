Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr, stand ein 26-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Audi an der roten Ampel, der L856 im Bereich der Autobahnauffahrt Soest-Ost. Er befuhr zuvor die Landstraße aus Richtung Möhnesee kommend und wollte seine Fahrt in Richtung Soest fortsetzen. Als die Ampelanlage Grünlicht zeigte fuhr ihm eine 60-jährige Warsteinerin mit ihrem Polo von hinten auf. Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Soest gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. (reh)

