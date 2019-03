Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrunken und ohne Licht

Soest (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am Sonntagabend, gegen 22.05 Uhr, einen Radfahrer auf dem Paradieser Weg in Fahrtrichtung Zentrum. Der 29-jährige Soester hatte sein Licht am Rad nicht eingeschaltet. Als die Beamten ihn ansprachen fiel ihnen seine verwaschene Aussprache und merklicher Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an und untersagten ihm das Führen von Fahrzeugen bis zur Ausnüchterung. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell