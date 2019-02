Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Eine Leichtverletzte nach kurzer Unachtsamkeit

Lippstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Lippstädter mit seinem VW die Beckumer Straße in Richtung Liesborn. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens herrschte "Stop-and-go-Verkehr". Als der Lippstädter kurz zur Seite schaute bemerkte er nicht, dass der Verkehr vor ihm in Höhe der dortigen Tankstelle stoppte. Er fuhr daraufhin einer 33-jährigen Honda-Fahrerin aus Soest hinten auf. Durch den Unfall wurde die Soesterin leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung, in das evangelische Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. (reh)

