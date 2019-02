Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Von der Hand der Mutter losgerissen

Soest (ots)

Ein 83-jähriger Soester befuhr mit seinem Opel am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, den Brüggering in Richtung Kölner Ring, um nach rechts in den Hattroper Weg einzubiegen. Eine Mutter ging zu diesem Zeitpunkt mit ihrem 6-jährigen Sohn an der Hand über die Fußgängerfurt aus Richtung Kölner Ring kommend in Richtung Brüggering. Als das Kind ein Martinshorn hörte, riss es sich plötzlich von der Hand der Mutter los und rannte, im Bereich der Fußgängerfurt, zur anderen Straßenseite hinüber. Der Autofahrer hatte nicht damit gerechnet, dass das Kind so schnell in Richtung seines Wagens läuft. Der Junge wurde dann im Bereich der Fußgängerfurt von dem Opel erfasst. Zur weiteren Untersuchung kam das Kind dann ins Klinikum. (reh)

