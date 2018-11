POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Unfallfluch unter Alkoholeinfluss

Möhnesee (ots) - Am Montag, um 14:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen Unfall an der Straße "Am Heidberg" Hier war ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem Renault Scenic in eine Einfahrt gefahren und dort gegen eine Garage und den darin stehenden Mercedes geprallt. Der stark beschädigte Renault stand anschließend auf der Fahrbahn, während der Fahrer sich entfernt hatte. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5500,- EUR geschätzt. Die Polizisten konnten den 46-jährigen Halter des Fahrzeugs aus Möhnesee zwei Häuser weiter bei einem Bekannten antreffen. Der offensichtlich stark angetrunkene Mann behauptete den ganzen Tag auf der Couch gesessen zu haben. Dies konnte sein "Freund" jedoch nicht so bestätigen. Ein Atemalkoholvortest ergab den Wert von 1,34 Promille. Außerdem gab er zu, morgens einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen. (lü)

