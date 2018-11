POL-SO: Werl - Wunderheilung

Werl (ots) - In der vergangenen Woche kam es an der Einmündung der Paul-Gerhardt-Straße auf die Hedwig-Dransfeld-Straße zu einem Vorfall. Eine 60-jährige Frau aus Werl stoppte an der Einmündung verkehrsbedingt ihr Auto. Ein Mann machte auf sich aufmerksam und behauptete sie hätte rückwärts gesetzt und ihn dabei angefahren. Um seine Behauptung zu untermauern humpelte der Fremde. Er verlangte 20 Euro Schmerzensgeld. Als die Frau ihr Handy zückte um ihren Mann anzurufen, waren die Schmerzen plötzlich verflogen und der Mann lief davon. Bei einem Unfall mit Personenschaden sollte man unbedingt die Polizei hinzuziehen. Bisher ist dieser Versuch erst einmal bei der Polizei gemeldet worden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Täter nach seiner Wunderheilung die Masche erneut probiert. (lü)

