POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Auto stürzte in Möhnesee

Möhnesee (ots) - Gegen 15:00 Uhr fuhr am Donnerstag ein 51-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem PKW auf dem Linkweg von Delecke in Fahrtrichtung Körbecke. Etwa 100 Meter vor dem Schnapp´s Hof geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach kleinere Büsche und stürzte über die steile Böschung in den See und sank. Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungssanitäter und ein Polizeibeamter, die nach wenigen Minuten am Unglücksort eintrafen tauchten nach dem Fahrzeug. Leider gelang es ihnen ohne jede Tauchausrüstung nicht nahe genug an den PKW zu gelangen. Dieser war mittlerweile auch einige Meter weiter in die Tiefe gerutscht. Sofort angeforderte Rettungstaucher konnten den 51-Jährigen nur noch tot aus dem PKW bergen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Lindweg zwischen Delecke und Abzweig Körbecke für mehrere Stunden bis etwa 20:00 Uhr gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell noch untersucht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein internistischer Notfall bei dem 51-Jährigen während der Fahrt kann nicht ausgeschlossen werden. (fm)

