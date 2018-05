POL-SO: Bad Sassendorf-Neuengeseke - Einbruch in Sportlerheim

Bad Sassendorf (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde der Einbruch in das Sportlerheim des SC Neuengeseke Am Haienpoth festgestellt. Vermutlich über den ersten Mai stiegen der oder die Täter nach dem Ausbau eines Oberlichts in das Gebäude ein. Das Oberlicht warfen sie danach in einen Anschlussschacht und zerstörten dabei eine Wasserleitung. Aus der Küche entwendeten sie überwiegend alkoholische Getränke. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

