POL-SO: Lippstadt/Kreis Soest - ACHTUNG Fahrraddiebe

Ein Fahrrad sollte gut angeschlossen werden! Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Bild-Infos Download

Lippstadt/Kreis Soest (ots) - Am Mittwoch wurden im Kreis Soest elf Fahrräder gestohlen. Neun davon in Lippstadt entwendet, eins in Geseke und eins in Soest. Dazu kommen drei versuchte Fahrraddiebstähle in Lippstadt. An der Rixbecker Straße waren drei Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses gegangen um dort Räder zu entwenden. Als sie von einem Zeugen überrascht wurden, flüchteten sie mit einem Rad als Beute. An der Cappelstraße wurden am späten Abend vier junge Männer beobachtet die ein Fahrrad entwendeten und damit flüchteten. Teilweise waren die Fahrräder ordentlich abgeschlossen. Bei zwei nicht verschlossenen Rädern hatten es die Diebe leicht. An der Burgstraße wurde von einem Zeugen ein fremdes Fahrrad in seinem Vorgarten aufgefunden. Das Rad war in Köln gestohlen worden. Zeugen, die Fahrraddiebe bemerken, sollten sofort die Polizei über die 110 verständigen. Im vergangenen Jahr wurden im Kreis Soest 1449 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Bereits in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres gab es 271 entsprechende Anzeigen. Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel einen Fahrradständer oder Laternenpfahl. Beliebtes Ziel für Fahrrad-Diebe sind große Abstellplätze an Bahnhöfen, Schulen, Bädern oder Sport- und Freizeitstätten, aber auch einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen. Wurde das Fahrrad trotzdem gestohlen, ist es wichtig die Daten des Velos für eine Anzeige parat zu haben. Die Experten der Kripo empfehlen darum die Fahrrad-Pass-App der Polizei. Hier werden alle Daten und ein Foto des Zweirades bereitgehalten um im Falle des Falles ausgedruckt zur Diebstahlsanzeige hinzugelegt werden zu können. "Nur so können unsere Kollegen offensichtlich gestohlene Fahrräder auch einer entsprechenden Anzeige zuordnen. Machen Sie es den Fahrraddieben nicht so leicht!" fordern die Experten der Polizei. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Soest unter: soest.polizei.nrw (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell