Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50.000 Euro Schaden nach Brand eines Aufliegers - #polsiwi

Siegen-Trupbach (ots)

Am späten Dienstagabend (23.06.2026) ist es zu einem Brandgeschehen auf der Freudenberger Straße in Trupbach gekommen.

Gegen 22:15 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis von einem brennenden, mit Getränkekisten beladenen Auflieger.

Ersten Ermittlungen nach geriet ein Reifen des Anhängers in Brand. Außerdem wurden die Plane und ein Teil der Ladung in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro beziffert.

Ob ein möglicher Defekt an den Bremsen ursächlich für den Brand sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat übernommen hat.

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