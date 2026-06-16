Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 13-Jährige wohlbehalten angetroffen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Freitag (12.06.2026) hat die Polizei Siegen-Wittgenstein eine Fahndung nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen veröffentlicht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6293284.

Die 13-Jährige konnte in der vergangenen Nacht (16.06.2026) nach bisherigen Erkenntnissen wohlbehalten angetroffen werden. Sie nahm selbstständig Kontakt zur Bundespolizei am Siegener Bahnhof auf. Anschließend wurde sie in eine Inobhutnahme zurückgeführt.

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein dankt an dieser Stelle für das zahlreiche Teilen und Verbreiten der Fahndung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell