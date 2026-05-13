Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Diebstahlsdelikte in Kreuztal -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Dienstag (12. Mai) mehrere Diebstahlsanzeigen in einer Kreuztaler Straße aufgenommen.

In der Straße "Zum Hammerseifen" ist es nach bisherigen Kenntnissen am gestrigen Dienstag zwischen 07:20 Uhr und 13:10 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies war aber offenkundig nicht gelungen und die Täter brachen ihr Vorhaben offenbar ab. Es gibt einen vagen Hinweis auf einen verdächtigen Pkw, der allerdings schon in der Vorwoche in der Straße herumgefahren sein soll. Dabei handelte es um einen hellen / weißen Opel Vivaro mit Euskirchener Kennzeichen (EU-...). Zu dem Fahrzeug gehörte eine männliche Person, die ca. 170 cm groß gewesen sein soll. Es ist derzeitig völlig unklar, ob dieses Fahrzeug tatsächlich was mit den aktuellen Delikten zu tun hat.

Bereits in der Nacht von Montagabend (11. Mai) auf den Dienstag ist es in der gleichen Straße zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen gekommen. Bislang sind vier Fälle bekannt, bei denen jeweils das hintere Kennzeichen aus der Halterung der betroffenen Fahrzeuge gerissen und anschließend entwendet wurde. Bei zwei weiteren Autos waren die hinteren Kennzeichen verbogen gewesen.

Ob es sich möglicherweise um den oder die gleichen Täter handelt wie bei dem Einbruchversuch, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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