Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pedelec-Fahrerin und E-Scooter-Fahrer kollidieren - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer in Weidenau gekommen.

Die 57-Pedelec-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der Straße "Vor der Dautenbach" unterwegs. Kurz vor der Hausnummer 20 kreuzt ein Fußgängerweg die Straße. Aus diesem kamen unvermittelt zwei Jungs auf E-Scootern heraus. Die Dame kollidierte mit einem der Jungs. Sie stürzte und verletzte sich. Der in der Nähe aufhältige Ehemann der 57-Jährigen hat den Zusammenstoß gehört. Er sah seine Frau auf dem Boden liegen und die Jungs ein paar Meter weiter entfernt stehen. Zunächst kamen die beiden auf Zuruf zur Unfallstelle zurück. In einem unbeobachteten Moment flüchteten sie jedoch. Der Ehemann schätzt beide auf ca. 14-15 Jahre. Dem Phänotyp nach seien sie deutsch gewesen. Der Junge, der mit der 57-Jährigen kollidierte, ist ca. 170 cm groß, hatte dunkle, lockige Haare und trug ein helles T-Shirt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Wer Hinweise zu den flüchtigen Jungs geben kann wird gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

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