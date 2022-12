Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Blumenhandel - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

In der Nacht zu Freitag (02.12.2022) sind unbekannte Täter in einen Blumenhandel in der Sohlbacher Straße eingedrungen.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Verkaufsraum und drangen von dort in weitere Räumlichkeiten vor. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Vermutlich verwendeten die Einbrecher größere Werkzeuge. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht was, ob bzw. was die Täter entwendet haben.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Täter dürften zum Transport ein Fahrzeug benutzt haben. Der Tatzeitraum könnte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 01:30 - 02:00 Uhr liegen. Auch vor diesen Hintergründen erhoffen sich die Ermittler Hinweise und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell