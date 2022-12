Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Brauereigaststätte - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag (29.11.2022, 16:30 Uhr) bis Mittwochmorgen (30.11.2022, 07:00 Uhr) sind ein oder mehrere unbekannte Personen in eine Brauereigaststätte in Kaan-Marienborn eingebrochen.

Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden, die mindestens im dreistelligen Bereich liegen dürfte. Über die Höhe der Beute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen ermittelt nun in diesem Einbruch und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell