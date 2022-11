Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neue Kräfte beim Bezirksdienst in Siegen-Wittgenstein - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Sie sind oftmals erster Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und übernehmen verschiedenste Aufgaben: die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes.

Auch in Siegen-Wittgenstein sind die Kräfte des Bezirksdienstes täglich in ihrem Bereich unterwegs, um in sämtlichen Anliegen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

In den vergangenen Monaten hat es in unserem Kreis viele personelle Änderungen und Wechsel beim Bezirksdienst gegeben. Im Folgenden sind die Beamtinnen und Beamten aufgelistet, die neu in ihrer Funktion sind:

Polizeihauptkommissarin Rebecca Laszlo (BD Weidenau)

Polizeihauptkommissar Andreas Röcher (BD Geisweid)

Polizeihauptkommissar Marc Mühlhahn (BD Fischbacherberg)

Polizeihauptkommissar Jürgen Völkel (BD Erndtebrück)

Polizeihauptkommissar Uwe Fröhlich (BD Hilchenbach)

Polizeihauptkommissar Thomas Glitt (BD Netphen)

Polizeihauptkommissar Achim Wanzek (BD Netphen)

Polizeihauptkommissar Jürgen Langel (BD Wilnsdorf)

Polizeihauptkommissar Axel Bieler (BD Wilnsdorf)

Die genauen Erreichbarkeiten des Bezirksdienstes gibt es über unsere Homepage:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst-12

