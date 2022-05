Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Firmeneinbrüche - Polizei bittet um Mithilfe #polsiwi

Wilnsdorf/Siegen-Weidenau/Kreuztal-Eichen (ots)

In den letzten Tagen ist es zu mehreren Firmeneinbrüchen gekommen.

Zwischen Dienstagabend (24.05.2022, 18:00 Uhr) und Mittwochmorgen (25.05.2022, 07:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Motorsägengeschäft in Kreuztal-Eichen in der dortigen Hammerstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige Motorsägen im Wert von mehreren tausend Euro. Dabei verursachten die Einbrecher zudem noch einen Sachschaden von ebenfalls mehreren tausend Euro. Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

In Siegen-Weidenau drangen unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag (24.05.2022, 16:55 Uhr und Mittwochmorgen (25.05.2022, 07:55 Uhr) in der Breite Straße in eine dortige Karosseriewerkstatt ein. Vermutlich über den Notausgang gelängten die Täter gewaltsam in den Hallenbereich. Hier wurden zahlreiche Türen und Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

In Wilnsdorf kam es im dortigen Industriegebiet zu einem weiteren Firmeneinbruch. Zwischen Mittwochabend (25.05.2022, 20:26 Uhr) und Donnerstagmorgen (26.05.2002, 08:58 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang in den Lagerraum eines Bodenbelagsherstellers in der Oberhausener Straße. Bei der Durchsuchung des Raumes gelangten die Täter an den Schlüssel eines Firmenfahrzeuges (Sprinter) und entwendeten diesen. Ob noch weitere Gegenstände geklaut wurden, steht abschließend nicht fest. Durch die Firma wurde bereits in den sozialen Medien von dem Einbruch und dem entwendeten Sprinter berichtet. Infolge des Berichts meldete sich ein Zeuge, dass er das gestohlene Fahrzeug abgestellt im Bereich der Wilnsdorfer Bauhofstraße gesehen habe. Die alarmierte Polizei konnte das nicht verschlossene Fahrzeug dort auffinden und zunächst zwecks Spurensicherung sicherstellen.

In den beiden letztgenannten Einbrüchen ermittelt die Siegener Kriminalpolizei. Auch hier bitten die Ermittler, Hinweise an die Polizei zu melden. Neben möglichen Beobachtungen zu dem Einbruch ist von Interesse, ob jemand Angaben zu möglichen Insassen des weißen Firmensprinters in dem oben genannten Tatzeitraum bis einschließlich heute Morgen (27.05.2022, 07:02 Uhr) machen kann. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter, amtliches Kennzeichen SI-CB...., mit einer Fahrzeugvollverklebung (Fotoprint von Bodenbelägen und Firmenlogo "Büdenbender Böden"). Hinweise können unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 weitergegeben werden.

