POL-SI: Sachbeschädigung an PKW dank aufmerksamer Zeugin aufgeklärt -#polsiwi

Wilnsdorf - Rudersdorf (ots)

Am späten Donnerstagabend (17.06.2021, 23:19 Uhr) ist es im Rudersdorfer Industriegebiet in der Schlosserstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte mittels eines spitzen Gegenstandes die rechte Fahrzeugseite eines PKW zerkratzt und unter anderem den Schriftzug "Fick dich" in den Lack geritzt. Der Sachschaden lag bei ca. 850 Euro.

Doppeltes Pech für den Täter: Er wurde erst bei der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt. Als er am letzten Wochenende nochmals im Industriegebiet unterwegs war, wurde er dieses Mal von der 60-jährigen Geschädigten vor Ort gesehen. Da sie im Rahmen der Ermittlungen zuvor die Videoaufnahmen gesehen hatte, erkannte sie nun den Täter sofort wieder. Die Frau informierte umgehend die Polizei, welche kurz darauf im Industriegebiet eintraf. Dort wartete die Geschädigte mit dem 18-jährigen Täter. Dieser gab auch sofort die Sachbeschädigung zu. Er sei sauer gewesen und habe sich abreagieren wollen. Daher habe er das fremde Auto beschädigt. Dank der aufmerksamen Geschädigten und ihres schnellen Handelns konnte dieser Fall geklärt werden.

