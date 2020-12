Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201221-3: Festnahme von Ladendieb - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Samstag (19. Dezember) einen Ladendieb vorläufig festgenommen, der Alkohol im Wert von rund 200 Euro gestohlen hatte.

Ein Zeuge (38) beobachtete gegen 14:45 Uhr, wie sich ein Mann (33) in einem Supermarkt an der Sindorfer Straße eine Getränkeflasche einsteckte und damit die Kasse passierte, ohne seine Ware zu bezahlen. Daraufhin sprach der 38-Jährige den 33-Jährigen an und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige sieben Wodka- bzw. Whiskey-Flaschen entwendet. Da der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz ist, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

