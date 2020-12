Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Betrunkener Fahrer flüchtete von der Unfallstelle

Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (20. Dezember) gegen 00:20 Uhr fuhr ein 71-jähriger Zeuge auf der Bellerstraße in Fahrtrichtung Berrenrather Straße hinter einem PKW her. Er konnte beobachten, wie dieser PKW zu weit nach rechts fuhr und einen dort abgestellten PKW touchierte. Der Verursacher hielt kurz an, setzte anschließend allerdings seine Fahrt fort. Der Zeuge verständigte über Notruf die Polizei und verblieb an der Unfallstelle. Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW verlief zunächst negativ. Als die eingesetzten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, deutete der Zeuge auf einen heranfahrenden PKW und teilte mit, dass es sich dabei um den Unfallverursacher handelt. Zunächst gingen die Polizisten davon aus, dass er zur Unfallstelle zurückkehren wollte, um seine Personalien anzugeben. Er stoppte jedoch nicht und fuhr an der Unfallstelle vorbei. Sie fuhren dem PKW hinterher und forderten ihn mittels Lichtsignal "Stopp Polizei" auf, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der Kontrolle des 47-jährigen Mannes aus Hürth wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,22%o angezeigt. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fuhrerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. An der Unfallstelle konnte vom Verursacher eine Radkappe aufgefunden werden. Am flüchtigen Fahrzeug fehlte genau eine solche Radkappe. Am flüchtigen PKW wurde ein Sachschaden von circa 3000 Euro und am abgestellten PKW von circa 10.000 Euro festgestellt. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Trunkenheitsfahrt wurde gefertigt. (dh)

