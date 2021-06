Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte zerstechen Autoreifen -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (28.06.2021, 18:00 Uhr) auf Dienstag (29.06.2021) in der Straße Schlagwies drei Autoreifen eines dort geparkten PKW zerstochen. Die 29-jährige Nutzerin stellte den Schaden an dem Firmenfahrzeug morgens gegen 06:00 Uhr fest.

Der Wagen, ein schwarzer VW Touran, stand im Bereich des Wendehammers vor der Wohnanschrift der Anzeigenerstatterin.

Das Kriminalkommissariat 4 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

