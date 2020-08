POL-SI: Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Freudenberg (OT Oberholzklau) (ots)

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten ermittelt die Siegener Polizei nun gegen einen 23-Jährigen aus Freudenberg.

Sonntagmorgen (02.08.2020), kurz nach 05:00 Uhr, meldete sich ein Anwohner aus Oberholzklau bei der Leitstelle der Polizei in Siegen über den Notruf: Der Fahrer eines schwarzer Audi sei gerade "wie ein Wahnsinniger" durch den Ort gefahren und kurz darauf in einer Kurve verunfallt.

Die eingesetzten Beamten der Wache Weidenau konnten am Unfallort kein Fahrzeug mehr antreffen. Fahrer und der schwarzer Audi waren weg. Eine zerstörte Leitplanke (Schaden 5000,- Euro) in der Linkskurve war alles, was auf einen Unfall hindeutete.

Durch Zeugenhinweise war allerdings schnell klar, wo sich der schwarze Audi befand. In einer Garage fanden sie den Wagen und auch den Fahrer.

Ein 23-Jähriger gab zu, mit dem Wagen viel zu schnell durch Oberholzklau in Richtung Hünsborn gefahren zu sein. Mit im Fahrzeug befand sich noch ein 29-jähriger Beifahrer. In der Linkskurve am Ortsausgang verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und prallte in die Leitplanke. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nach dem Unfall ist der junge Mann dann nach Hause gefahren und hat den Wagen in der Garage geparkt. Der Wagen selbst war nicht mehr zugelassen und auch nicht versichert. Am Fahrzeug hatte der 23-Jährige abgelaufene Kurzkennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Da der Mann zudem noch alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zum Schluss ist noch zu erwähnen, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte.

