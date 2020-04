Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße - Verursacher stark alkoholisiert - #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag (Dienstag, 07.04.2020), gegen 17:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Bismarckstraße/In der Herrenwiese ein Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger war mit seinem Pkw Seat auf der Bismarckstraße unterwegs und wollte rechts in die Straße "In der Herrenwiese" einfahren. Er fuhr dabei einen extrem weiten Rechtsbogen und stieß dabei gegen den Volvo einer 26-Jährigen. Die Frau stand an der roten Ampel "In der Herrenwiese/Bismarckstraße" und wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen. Bei dem Unfall entstand nur ein geringer Sachschaden, allerdings war der 51-Jährige stark alkoholisiert (Atemalkoholgehalt über 2,5 Promille). Die Beamten der Wache Weidenau trafen kurz nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle ein, da sie bereits zuvor von Zeugen auf die auffällig unsichere Fahrweise des 51-Jährigen hingewiesen worden waren. Der Mann war kurz vor dem Unfall auf einem Parkplatz im Sieghütter Hauptweg in seinen Wagen gestiegen. Dort war er rückwärts gegen eine Leitplanke gefahren. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

