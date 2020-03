Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachschaden von 2500,- Euro hinterlassen - Lkw-Fahrer flüchtet - #polsiwi

Netphen (OT Eschenbach) (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 12.03.2020, gegen 14:00 Uhr, wich ein noch unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Verkehrsinsel auf der B62 in Eschenbach aus. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Der entstanden Sachschaden beträgt mindestens 2500,- Euro. Am Fahrzeugheck des Lkw war ein Gabelstabler der Fa. "DHOLLANDIA" angebracht.

Hinweise auf den Lkw bitte an die Polizei unter der Nummer 0271/7099-0

