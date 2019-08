Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unerlaubt in die Grundschule eingestiegen

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Am Samstag (17.08.2019), gegen 15:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei fünf Jugendliche, die aus der Grundschule Müsen in der Kindelsbergstraße kamen. Die Jugendlichen/Erwachsenen im Alter von 16 bis 19 Jahren konnten durch Polizeibeamte der Wache Kreuztal angetroffen werden. Sie waren unerlaubt in die Grundschule eingestiegen und hatten dort Betäubungsmittel konsumiert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell