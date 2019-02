Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Korrigierte Meldung: An Geldautomat zu schaffen gemacht: Polizei bitte um Hinweise

Siegen (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte in Siegen in ein an der Wetzlarer Straße befindliches Gebäude ein und machten sich anschließend an einem dort befindlichen Geldautomaten zu schaffen. Die Tatzeit kann auf 01.25 Uhr präzisiert werden. An der Tat waren mindestens zwei Täter beteiligt. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0271-7099-0.

