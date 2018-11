POL-SI: Achtung neu: Handy aus PKW entwendet

Siegen (ots) - Am Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte aus einem in Siegen-Weidenau im Bereich des dortigen Bahnhofs geparkten schwarzen Skoda Octavia ein darin befindliches Mobiltelefon.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

Ob ein der Polizei bereits gut bekannter 41-jähriger Mann aus Siegen auch für den vorgenannten Diebstahl in Frage kommt, prüft aktuell bereits das Kommissariat. Der Mann wurde nämlich am gleichen Tag gegen 17.35 Uhr in Weidenau in der Breiten Straße von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er dort mit seinem Oberkörper in einem unverschlossenen Mercedes hing, offenbar in der Absicht, Wertsachen aus dem PKW zu entwenden. Der 41-Jährige konnte von dem Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei ohne Gegenwehr festgehalten werden.

