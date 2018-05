POL-SI: Vandalismus

Siegen (ots) - Noch unbekannte Vandalen trieben am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch ihr Unwesen in der Tiergartenstraße und der Heeserstraße und demolierten dabei nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mindestens zwei dort geparkte Autos sowie an einem Gebäude in der Tiergartenstraße eine Fensterscheibe. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

