POL-SI: Seat Leon vorsätzlich in Brand gesetzt? - Polizei bitte um Hinweise

Wilnsdorf (ots) - Am Mittwochabend gegen 22 Uhr kam es in Wilnsdorf zu einem PKW-Vollbrand. Der davon betroffene schwarze Seat Leon stand in einem Zufahrtsbereich zu einem Wirtschaftsweg an der L 722. Die alarmierte Feuerwehr Rudersdorf löschte das entstandene Feuer. Die Polizei geht in einer ersten Einschätzung von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet daher um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter 0271-7099-0. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 13000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell