POL-SU: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Siegburg (ots)

Am Freitag (26. Mai), kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei zur Einmündung Hauptstraße/Erlenweg nach Siegburg-Kaldauen gerufen. Dort soll ein Auto in eine Hecke gefahren sein.

In der besagten Hecke standen beim Eintreffen der Polizisten sogar zwei Autos. Ein VW Golf, an dessen Steuer ein 19-Jähriger aus Sankt Augustin gesessen hatte und ein 5-er BMW, der von einem 19-jährigen Hennefer geführt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahranfänger im BMW, der seine ältere Schwester dabeihatte, auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte gefahren. Dahinter fuhr ein Unfallzeuge mit einem Transporter, dem der Sankt Augustiner in dem Golf folgte. Im Auto des 19-Jährigen saßen noch zwei 18 und 19 Jahre alte Mitfahrer.

Vor der Einmündung zum Erlenweg wollte der Golf-Fahrer den vorausfahrenden Transporter überholen und fuhr während des Überholvorganges links an einer Querungshilfe im Einmündungsbereich des Erlenweges vorbei. Der an erster Stelle fahrenden BMW-Fahrer wollte genau in diesem Moment von der Hauptstraße nach links in den Erlenweg abbiegen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzten sich vier der Heranwachsenden leicht. Der Fahrer aus Hennef und seine Schwester wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei Insassen des Golfs gaben an, ebenfalls leichte Verletzungen davon getragen zu haben, wollten jedoch selber einen Arzt aufsuchen.

Der 5-er BMW wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hecke wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (Bi)

