Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Eisdiele - Tresor entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (14. April) wurde in eine Eisdiele an der Straße "Am Bürgerhaus" in Troisdorf eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag (13. April), 21:00 Uhr, und Freitag (14. April), 09:15 Uhr, mutmaßlich ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss hebelten sie eine Tür zum Büroraum auf und entwendeten einen Tresor, indem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befunden hat. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell