Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Taschendiebstähle in Lohmar

Lohmar (ots)

Am vergangenen Freitag (17. März) wurden mehrere Personen Opfer von Taschendieben.

Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr hielt sich eine 91-jährige Lohmarerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar auf. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Bevor sie ihre Bankkarten sperren lassen konnte, wurde sie von einem Bankangestellten darüber aufgeklärt, dass mit ihrer und der Bankkarte ihres Mannes, jeweils 1.000 Euro an Bankautomaten in Lohmar und Ruppichteroth abgehoben worden waren.

In einem weiteren Lebensmittelgeschäft an der Wahlscheider Straße wurde ein 81-jähriger Lohmarer bestohlen. Zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde seine Geldbörse aus seiner Tasche entwendet, ohne dass er etwas bemerkt hatte. Auch hier hoben die bislang unbekannten Täter rund 1.500 Euro von dem Konto des Geschädigten ab.

Im dritten Fall war eine 52-jährige Mucherin mit ihrer 81-jährigen Mutter zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße einkaufen. Die 52-Jährige steckte dafür ihr Portemonnaie in die Handtasche ihrer Mutter. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatten, stellten sie fest, dass das Portemonnaie der Mucherin gestohlen worden war. In der Geldbörse hatten sich neben mehreren persönlichen Dokumenten, auch ein zweistelliger Bargeldbetrag befunden.

Die Polizei bittet: Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3121.

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe:

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.

Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.(Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell