POL-SU: Pkw in Niederkassel gestohlen

Hennef (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwochabend (15. Februar) in ein Einfamilienhaus an der Schreinersbitze in Hennef-Uckerath eingebrochen. Er hatte eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und gelangte auf diese Weise in das Haus. Als der Bewohner des Hauses gegen 20:20 Uhr nach Hause kam, bemerkte er, dass mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt ...

