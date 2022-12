POL-SU: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Niederkassel (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (14. Dezember) wurde ein Anwohner der Bergstraße in Niederkassel durch verdächtige Geräusche geweckt. Gegen 01.35 Uhr stand er auf und ging über die Terrasse durch seinen Garten in Richtung Straße. Dort konnte er drei dunkel gekleidete Männer sehen, die das Tor seiner Garage gewaltsam hochgedrückt hatten. Der Geschädigte schrie die Verdächtigen an und die schlanken ...

mehr