POL-SU: PKW-Aufbruch - Tatverdächtige mit silberfarbenen Mercedes flüchtig

Lohmar (ots)

Ein Zeuge wurde heute Nacht (16. September) gegen 02.45 Uhr durch das Geräusch zerberstenden Glases aufmerksam und schaute aus dem Fenster. Auf der Straße "Am Alten Rathaus" in Lohmar-Wahlscheid war ein blauer BMW-Kombi geparkt und eine unbekannte männliche Person schlug mit einem Hammer die Heckscheibe des PKW ein. Der Zeuge weckte seinen Nachbarn und beide gingen gemeinsam auf die Straße. Der Tatverdächtige, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war, erblickte die Zeugen und stieg mit seinen Mittätern in einen silberfarbenen Mercedes. Das Auto fuhr grob in Fahrtrichtung Lohmar-Ort davon.

Der Täter mit dem Hammer wird als Anfang 20 Jahre alt und circa 190 cm groß beschrieben. Er war komplett schwarz bekleidet, seine Jacke war mit silberfarbenen Streifen abgesetzt. Er trug eine schwarze OP-Maske vor dem Gesicht und eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Die Eigentümerin des BMWs gab an, dass aus dem Kofferraum des Wagens ein Kuvert mit Bargeld gestohlen wurde.

Wer hat in der Nacht einen verdächtigen silberfarbenen Mercedes oder die verdächtigen Personen beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der 02241 541-3121. (Bi)

