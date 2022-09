POL-SU: Auf E-Roller zur Schule/ Ohne Erlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Niederkassel (ots) - In der Nacht auf Dienstag (13. September) wurden in Niederkassel-Ranzel insgesamt sieben Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren in der Falkenstraße, der Goerdelerstraße, der Ommerichstraße und der Peterstraße durch ihre Eigentümer geparkt. Am Morgen bemerkten sie jeweils, dass die Autos unverschlossen waren. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller standen am Fahrbahnrand oder in ...

