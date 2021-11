Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklaut, erwischt und aggressiv

Jena (ots)

Eine 39-Jährige aus Saalfeld beschäftige am Montagabend die Polizei in Jena. Ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes Unterm Markt teilte mit, dass er die Frau beim Diebstahl erwischt habe, sie sehr unkooperativ auftritt und sich zudem nicht ausweisen will. Die Frau entnahm aus der Auslage Parfum im Wert von über 300 Euro und beabsichtigte nicht dies zu bezahlen. Als der Sicherheitsdienst die Frau ansprach und in die Büroräume des Marktes führte, wurde sie aggressiv und schlug und trat in Richtung des Mitarbeiters. Als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigte sich die 39-Jährige nicht und wurde zunehmend ungehaltener. Auch gegen die eingesetzten Beamten begann die Frau verbal und körperlich zu agieren. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen die Frau wurden nun mehrere Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell