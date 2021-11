Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gunst der Stunde

Jena (ots)

Einen Diebstahl seiner Kennzeichentafeln meldete am Montagvormittag ein 45-Jähriger der Polizei in Jena. Der Dacia war Am Steinbach auf Höhe der ÜAG abgestellt. Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte die Gunst der Stunde genutzt und beide Kennzeichen erbeutet, ehe der oder die Täter unerkannt flüchten konnten.

