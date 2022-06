Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Siegburg (ots)

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 15:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Siegburg mit seinem BMW die Hauptstraße in Siegburg in Richtung Kaldauen.

Vor einer Querungshilfe hielt er an, um eine 35-jährige Siegburgerin mit ihren drei Kindern die Straße passieren zu lassen. Die Frau fuhr dabei ihr E-Bike über die Fahrbahn, während die drei Kinder in einer Transportbox saßen. Plötzlich gab es einen lauten Knall und der 29-Jährige wurde mit seinem BWM gegen die Transportbox der querenden Radfahrerin geschoben. Auf den stehenden BMW war ein 27-jähriger Siegburger mit seinem Ford Focus aufgefahren, der ebenfalls die Hauptstraße in Richtung Kaldauen befuhr. Nach eigenen Angaben hatte der Ford-Fahrer den stehenden BMW zu spät gesehen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Einen Rettungswagen benötigte er jedoch nicht. Die Radfahrerin und ihre drei Kinder blieben unverletzt.

Der Ford Focus wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug des 29-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt, war aber noch fahrbereit. An dem E-Bike entstand ein leichter Sachschaden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten, dass sich der 27-Jährige sehr nervös und unruhig verhielt. Auf Nachfrage, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert habe, gab er an, dass er am Vorabend Bier getrunken und am Wochenende Drogen zu sich genommen habe.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe wegen Alkohol und Drogen entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell