Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Hennef (ots)

Eine 91-jährige Henneferin wurde am Donnerstag, 02.06.2022, Opfer einer Betrugsmasche. Gegen 16:30 Uhr klingelte es an der Eingangstüre ihres Einfamilienhauses. Der unbekannte Mann an der Tür gab sich als Arbeiter der Wasserwerke aus. Er gaukelte ihr vor, die Rohre an ihrer Toilette kontrollieren zu müssen. Mit dem Vorwand gelangte er in das Haus der Geschädigten. Dann erklärte er ihr, dass er einen gelben Zettel bräuchte, den er angeblich vor einigen Jahren mit ihrem Ehemann in einen Tresor gelegt habe. Auf dem Zettel stehe die Vertragsnummer, die er brauche, um die Arbeiten durchführen zu können. Anschließend gingen sie zusammen zu dem Tresor, den die 91-Jährige öffnete. Der Unbekannte griff dann in den Tresor, unter dem Vorwand, den Zettel zu suchen. Kurze Zeit später sagte der Mann, dass er den Zettel nicht gefunden habe. Er wolle später noch einmal wiederkommen, wenn er eine andere Lösung gefunden habe. Dreisterweise verlangte er von der Frau noch 135 Euro Bargeld, da die Rechnung für die angeblichen Arbeiten sonst teurer werden würden. Dies lehnte die 91-Jährige jedoch ab und verlangte, dass der Mann das Haus verlassen solle.

Später fiel der Frau dann auf, dass aus dem Tresor eine Armbanduhr, zwei Ringe und eine Kette gestohlen wurden. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Die Henneferin kann den Betrüger wie folgt beschreiben:

Er war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß. Er hatte dunkle Haare und trug ein kariertes Hemd.

Zudem war der Geschädigten ein schwarzer Transporter in ihrer Einfahrt aufgefallen, in dem sich eine weitere Person befunden hat. Ob die weitere Person mit dem Betrug in Zusammenhang steht, ist unklar.

Wer hat etwas Verdächtiges zwischen der Kurhausstraße und der Straße Zum Steimelsberg wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

