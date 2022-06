Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Siegburg versuchte am Mittwoch, 01.06.2022, an der Rathausallee in Sankt Augustin ein Pedelec mit Anhänger zu entwenden. Gegen 12:10 Uhr beobachtete ein Zeuge den 17-Jährigen, wie dieser an dem Fahrradabstellplatz an der Bahnhaltestelle "Sankt Augustin Zentrum / Hochschule Bonn-Rhein-Sieg" versuchte, das angeschlossene Fahrrad und den Anhänger zu stehlen.

Nachdem der Jugendliche die eintreffenden Polizeikräfte gesehen hat, fuhr er mit seinem mitgebrachten Fahrrad weg und versteckte sich im Haltestellenbereich. Kurze Zeit später konnte er jedoch von den eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit gefunden werden.

Dabei konnte auch festgestellt werden, das der Anhänger bereits vom Fahrrad gelöst wurde. Zudem konnte der Jugendliche keinen Nachweis erbringen, dass sein benutztes Fahrrad ihm gehöre. Dieses wurde sichergestellt.

Der Siegburger wurde vorläufig festgenommen.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell