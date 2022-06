Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag Siegburg

Siegburg (ots)

Am Mittwoch, 01.06.2022, fand in Siegburg der Sicherheitstag statt. Das Ziel ist es, die Entwicklungen von Straßen-, Gewalt- und Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Siegburg waren zusammen mit der Bundespolizei, der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft und den Stadtwerken Bonn mit rund 90 Einsatzkräften in der Siegburger Innenstadt und den Randgebieten unterwegs.

Ein Schwerpunkt wurde auf die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum gelegt. Daher war der personell größte Einsatzabschnitt der Bereich Präsenz. Zu Fuß und auf Fahrrädern waren Polizistinnen und Polizisten für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt sicht- und ansprechbar.

Mitarbeiter der RSVG und der SWB kontrollierten am Busbahnhof in Siegburg, als auch in den Zügen die Gültigkeit von Fahrscheinen. Das sonnige und trockene Wetter zog überdurchschnittliches Personenaufkommen nach sich. Eine Besonderheit an diesem Tag war die Einführung des sogenannten "9 EUR Ticket" für den öffentlichen Personennahverkehr. Dieses Ticket führte zu hoher Frequenz in Bussen und Bahnen.

Fast 60 Fahrgäste hatten keinen oder einen ungültigen Fahrschein und mussten ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen. In fünf Fällen lag der Verdacht einer Leistungserschleichung vor. Die begleitenden Polizeibeamten stellten die Personalien der mutmaßlichen Schwarzfahrer fest und fertigten eine Strafanzeige.

Am Bahnhof Siegburg patrouillierten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei. Sie sorgten für die Einhaltung der Regeln auf den Bahnsteigen. Ein weiterer Aspekt des Sicherheitstages war natürlich auch die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Aus diesem Grund wurden durch geschulte Beamte des Verkehrsdienstes Lasermesskontrollen durchgeführt. Dabei wurden rund 50 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Dazu gesellte sich noch eine größere Anzahl mündlicher Verwarnungen wegen kleinerer Verstöße. Der Leiter der Polizeiwache Siegburg, Thomas Mackenbach, zieht als Einsatzleiter des Sicherheitstages eine positive Bilanz am Ende des Einsatzes. "Ich möchte vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegburg, den Verkehrsgesellschaften und der Bundespolizei betonen. Die Kooperation zwischen den Ordnungsbehörden gestaltete sich auch wie im Vorjahr erfolgreich und zielführend." #rheinsiegsicher (Re.)

